Débat : Marine Le Pen face à Gérald Darmanin sur France 2, jeudi soir

Marine Le Pen

La présidente du RN apparaît moins caricaturale plus crédible, plus mesurée

Avant le débat qui opposera Gérald Darmanin et Marine Le Pen, jeudi sur France 2, pendant 45 mn, le Figaro constate le changement de posture de Marine Le Pen .

"Durant la crise sanitaire, Emmanuel Macron a scruté l’attitude de son ancienne rivale, que les sondages présentent déjà comme sa future adversaire du second tour de 2022. Chaque fois qu’il a eu à prendre des décisions lourdes face au virus, les oppositions ont été consultées par le premier ministre et le gouvernement. Et à chaque fois, Marine Le Pen les a coincés en adoptant une position mesurée. «Même sans caméras, elle est loin d’être la plus caricaturale, bien au contraire», s’inquiète un ministre".

Selon le quotidien la présidente du Rassemblement National est redevenue crédible. «Elle a dû changer d’entourage, c’est pas possible! En tout cas, ici, elle nous impressionne…», soufflent certains conseillers élyséens, dépités de ne plus réussir à trouver aucun point faible dans sa communication.