Dans leur nouveau rapport, les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constatent que la crise empire et accélère

Réchauffement climatique

Dans leur nouveau rapport, les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat souligne l'aggravation de la crise : l’élévation de la température de l’air et de l’océan, la fonte des glaciers ou la hausse du niveau des mers s’aggravent à un rythme et avec une ampleur sans précédent depuis des millénaires, voire des centaines de milliers d’années remarque Le Monde.

« Le changement climatique s'intensifie, Il y a une accélération de la montée des mers, une intensification des vagues de chaleur… On peut désormais affirmer que ces bouleversements sont liés au changement climatique accéléré par les activités humaines et l'émission de gaz à effet de serre. Nous sommes dans une période cruciale, car l'ampleur des changements de demain dépendra des choix et des actions d'aujourd'hui. » constate Valerie Masson Delmotte, paléoclimatologue et co-présidente du groupe de travail à l'origine de ce rapport citée par Le Figaro.