Dans les bars, le prix de la bière en hausse de 9% par rapport à 2019

C’est une star des comptoirs. Après avoir commencé à augmenter le prix de certains plats, les exploitants doivent désormais réévaluer les boissons. Et la bière n'y échappe pas.

Son prix a ainsi augmenté de 9% entre 2019 et 2022, selon une étude* de Privateaser.com, plateforme de réservation de bars et restaurants pour les évènements de groupes. Plus de 1000 établissements ont été interrogés.

Le verre de 50cl de bière coûte désormais à 5,78 euros en moyenne en province et 7,05 euros à Paris.

« Pour s’en sortir, les gérants de bars et restaurants sont eux-mêmes forcés d’augmenter les prix. Quand la marge diminue, les deux seuls moyens dont dispose un gérant sont d’augmenter sa clientèle ou ses prix. Notre marge de manœuvre n’est pas extensible. Sans cette augmentation le risque de travailler à perte est trop grand » justifie David Zenouda, gérant de plusieurs établissements à Paris et Vice-Président de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) Paris/Île-de-France.

Ces augmentations de prix interviennent également à un moment où la fréquentation diminue, les ménages étants obligés de faire attention à leurs finances.

« Au-delà des phénomènes habituels de baisse de fréquentation selon la saison, d’autres facteurs rentrent en jeu: la hausse des coûts de l’énergie, l’inflation… Les Français n’ont plus la même envie de consommer, ce n’est plus leur priorité. La baisse du pouvoir d’achat entraîne invariablement une baisse de la fréquentation. On le ressent fortement depuis quelques semaines » souligne David Zenouda.

Et pour ne rien arranger, la Coupe du Monde de football, moment de convivialité qui remplit habituellement les cafés, bars, pubs et restaurants, se joue en hiver. « Avec un championnat se déroulant sur les derniers mois de l'année, la météo hivernale va impacter le choix des lieux retenus par les Français pour assister aux retransmissions », anticipe NPD Group, une entreprise américaine d'étude de marché.

*: Étude réalisée sur plus de 1000 établissements partenaires présents sur Privateaser.com en regroupant les prix de la pinte de bière indiqués par chaque lieu en France, classés par département. Le site a ainsi pu établir une moyenne globale des prix de la pinte de bière des bars référencés sur la plateforme, à Paris / Île-de-France et en province.