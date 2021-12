Cyber

«La plus grande et la plus critique des vulnérabilités de la dernière décennie». C'est ainsi que Amit Yoran, le directeur général de la société américaine de cybersécurité Tenable, la faille de sécurité découverte jeudi dernier selon Le Figaro.

Baptisée «Log4Shell», cette vulnérabilité est incluse dans Log4j, un petit module issu de la fondation Apache repris dans de très nombreux logiciels pour des fonctions de "journalisation", c'est-à-dire de relevé d'événements survenus sur le système informatique.

Cette faille concerne des millions d'ordinateurs dans de très nombreuses entreprises. Elle permet à des pirates même débutants de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance.

Il suffit d'installer le plus vite possible un correctif pour combler cette faille de sécurité