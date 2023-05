Critiques sur l’action d’Élisabeth Borne, les Français souhaitent qu'elle soit remplacée à Matignon

L'étude à paraître lundi révèle qu'une large majorité du pays (69%) ne se satisfait pas du bilan de la chef du gouvernement.

Un an presque jour pour jour après sa nomination à Matignon, l'heure n'est pas à la fête entre la première ministre et les Français, comme le révèle le sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. L'étude à paraître lundi révèle qu'une large majorité du pays (69%) ne se satisfait pas du bilan de la chef du gouvernement, quand seulement 5% jugent son action «tout à fait satisfaisante», et 26% «plutôt satisfaisante». Seuls les sympathisants de Renaissance lui accordent encore clairement leur confiance (76%).