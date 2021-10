Crise des sous-marins : le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, va effectuer une visite à Paris la semaine prochaine pour rencontrer les dirigeants français

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'adresse aux médias après une table ronde avec des dirigeants syndicaux, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 30 septembre 2021.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra à Paris la semaine prochaine pour rencontrer des dirigeants français, selon des précisions du département d'Etat ce vendredi et selon des informations de BFMTV. Cette décision et cette visite interviennent dans le contexte de la crise diplomatique provoquée par l'annulation par l'Australie d'un important contrat de sous-marins français.

Antony Blinken sera à Paris de lundi à mercredi prochain pour une réunion de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et "rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les États-Unis et la France sur une série de questions", notamment "la sécurité dans la région indo-pacifique", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

