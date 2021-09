Crise des sous-marins : l'entreprise française Naval Group va transmettre la facture à l'Australie 

Le PDG de Naval Group, Pierre Eric Pommellet, pose le 29 mars 2021 à Lorient, dans l'ouest de la France.

Pierre Eric Pommellet, le PDG de Naval Group, a l'intention de remettre "dans quelques semaines" à l'Australie une "proposition détaillée et chiffrée" des "coûts déjà engagés et à venir" après la rupture du gigantesque contrat pour la construction de 12 sous-marins. Pierre Eric Pommellet s'est confié sur ce dossier dans les colonnes du Figaro

"L'Australie a résilié le contrat pour "convenance", ce qui veut dire d'ailleurs que nous ne sommes pas en "faute". C'est un cas qui est prévu dans le contrat et qui donnera lieu à un paiement de nos coûts engagés et à venir, liés à la "démobilisation" physique des infrastructures et informatique ainsi qu'au reclassement des employés. (...) Nous ferons valoir tous nos droits".

Naval Group avait été sélectionné en 2016 pour fournir 12 sous-marins dérivés des sous-marins nucléaires français Barracuda.

Le 15 septembre, l'Australie a annoncé qu'elle rompait ce contrat pour finalement se doter de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouveau partenariat dans la région indopacifique, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Selon Pierre Eric Pommellet au Figaro, "cette décision nous a été annoncée sans aucun préavis, avec une brutalité inouïe".