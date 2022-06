Covid-19 : la SNCF recommande aux voyageurs de porter un masque dans les gares et les trains

Jean-Pierre Farandou

Après la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui a demandé aux Français de remettre le masque dans les transports, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. c'est le PDG de la SNCF qui donne lui aussi ce conseil aux voyageurs.

"La SNCF a toujours été très disciplinée dans l'application des consignes de protection de nos voyageurs et protection de nos salariés", a rappellé le PDG de la SNCF sur France Inter, mercredi matin.

Jean-Pierre Farandou a déclaré "On a fait le pass sanitaire. On a fait les confinements, les déconfinements. Effectivement, on constate bien qu'il y a un rebond de l'épidémie. Il faut protéger nos personnels et nos voyageurs. Donc on est complètement dans la logique d'une vive recommandation, à la fois pour nos personnels comme pour les voyageurs, de porter le masque. Porter le masque dans les gares et dans les trains, je pense que c'est la meilleure manière de se protéger et d'éviter la portée de ce rebond épidémique."

Comme il n'y a pas d'obligation en vigueur à l'heure actuelle, le voyageur sans masque est libre de voyager dans le train, mais "on fait appel au sens civique des gens et à la protection mutuelle des uns par rapport aux autres. On sait que le masque est le bon instrument quand on veut assurer cette protection collective."