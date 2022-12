Covid-19 : l’absence de données fiables en Chine alimente les craintes d'une vague cachée

La Chine a décidé d'assouplir sa stratégie du zéro Covid.

La Chine commence à sous-déclarer les cas et les décès liés au coronavirus. Cette pratique vise à masquer l'ampleur et la gravité de la crise sanitaire au moment même où le pays tente d’assouplir les restrictions liées à la stratégie du zéro Covid. La Chine pourrait entrer dans sa phase la plus meurtrière de la pandémie à cause d’une faible couverture vaccinale.

La Chine a commencé à assouplir les restrictions sanitaires liées à la stratégie du zéro Covid. Les statistiques officielles n'ont révélé aucun nouveau décès vendredi et seulement 16.363 cas de coronavirus transmis localement en Chine, soit moins de la moitié du nombre maximal de cas signalé le mois dernier. Avec la diminution des tests, la Chine commence à sous-déclarer les cas et les décès liés au coronavirus.

L’assouplissement des mesures va participer néanmoins à la propagation du virus.

Les changements apportés à la politique du zéro Covid permettent aux cas asymptomatiques ou bénins de s'isoler à domicile plutôt que dans un site centralisé de quarantaine. La Chine a réduit les exigences de test de masse et de recherche des cas contacts à travers le pays.

Ce revirement vis-à-vis de la stratégie zéro Covid intervient des semaines après que les cas de Covid-19 aient atteint un record de plus de 40.000 par jour à cause du variant Omicron.

Selon certains observateurs, les grandes villes en Chine devraient connaître un rebond des contaminations.

L’absence de données fiables et réelles suscite donc l’inquiétude en Chine sur la réalité de la pandémie et sur le niveau de contaminations liées à la Covid-19, selon des informations du Financial Times.

Alors que les chiffres « officiels » de l'infection diminuent, le gouvernement revendique son succès contre le virus.

Le taux de tests positifs, qui est déterminant pour évaluer l'infection réelle, n’est plus communiqué également. Il n’est plus possible de quantifier la vitesse à laquelle la maladie se propage en Chine.

Il existe également des divergences entre certaines régions chinoises dans la façon dont la cause du décès est déterminée et pour la définition des cas « symptomatiques ».

La décision de Xi Jinping d'assouplir les restrictions sanitaire a fait craindre une vague d'infections sans précédent et un nombre de morts en forte augmentation à cause de la faible couverture vaccinale de la population chinoise. Des modèles de prévision de l’Université de Hong Kong ont anticipé jusqu'à 1 million de décès au cours des mois d'hiver en Chine dans le scénario le plus pessimiste.

Les messages de santé publique se sont intensifiés pour encourager la vaccination auprès des 90 millions de Chinois âgés qui restent insuffisamment protégés contre le virus.

L’inquiétude de la population chinoise augmente quant à la capacité du système de santé à gérer une forte augmentation des cas de Covid et sur l'écart entre le récit officiel et la réalité.

Les hôpitaux de Pékin ont commencé à manquer de fournitures médicales, notamment d'ibuprofène et de paracétamol, alors que les agents de santé combattent une épidémie qui se propage rapidement dans la capitale chinoise. Pourtant, la capitale chinoise n'a signalé que 2.654 nouvelles infections officielles vendredi pour la veille.