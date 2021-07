Angleterre Big Ben

Une semaine après le «Freedom day», le jour de la levée complète des restrictions anti-Covid en Angleterre, le pays souffre d’importantes perturbations liées à la forte augmentation du nombre de personnes forcées de s’isoler après avoir été en contact avec une personne contaminée par le virus souligne Le Figaro.

Des trains annulés, de longues files d’attente dans les aéroports, manque de personnel dans le secteur de la restauration, pénurie dans les rayons des supermarchés.

Entre le 7 et 14 juillet, plus de 600.000 personnes en Angleterre et au pays de Galles ont été soumises à une quarantaine après avoir reçu un message d’alerte via l’application Covid-19 du NHS, le système de santé publique.

Les employés des services d’urgence, les salariés du secteur de l’énergie ou encore les agents de contrôle des frontières sont autorisés à aller travailler même s’ils ont été en contact avec une personne contaminée par le Covid-19.