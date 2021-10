Covid-19 : Santé publique France indique que « la reprise épidémique se confirme »

Des membres du personnel soignant dans une unité de soins intensifs aménagée pour les personnes infectées par la Covid-19, aux urgences du Centre Hospitalier de Cayenne, le 25 septembre 2021.

La « reprise épidémique se confirme » à travers l’Hexagone et commence à se ressentir à l'hôpital, selon les précisions de Santé publique France dans son point hebdomadaire. Lors de la semaine du 18 octobre, « la reprise de la circulation virale s'est confirmée en métropole », selon les précisions de l'agence sanitaire, qui a indiqué que « les admissions à l'hôpital et en soins critiques sont à nouveau en hausse ».

Pour la semaine du 18 octobre, « au niveau national, le taux d'incidence était de nouveau en augmentation (+14%) ». Il se situait à 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants alors que le seuil d'alerte est de 50. Ce seuil est dépassé « dans 44 départements métropolitains » et est « en augmentation ou stable dans toutes les régions ».

Selon Santé publique France, « le nombre de nouvelles hospitalisations a augmenté de 2% » et « une hausse plus élevée des nouvelles admissions en soins critiques (+12%) » a été enregistrée.

Près de 6.500 malades du Covid-19 sont hospitalisés actuellement en France, dont plus de 1.000 sont en soins critiques.

Face à cette reprise de l'épidémie et à l’approche de l’hiver, « il est primordial d'encourager la vaccination des personnes non vaccinées contre la Covid-19 ainsi que l'administration du rappel aux 65 ans et plus éligibles, et de maintenir l'adhésion aux gestes barrières à un haut niveau », selon Santé publique France.