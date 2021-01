Covid-19 : près de la moitié des centres commerciaux vont devoir fermer

Parmi les mesures annoncées par Jean Castex vendredi figure la fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires.

En pleine période de soldes, voilà qui tombe mal. Ce vendredi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture, à partir du dimanche 31 janvier, des "centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m²". En effet, ce sont selon le Premier ministre les établissements qui "favorisent le plus de brassage de population".

Cette mesure (qui prendra en fait effet ce samedi soir, les magasins ne rouvriront pas demain) concerne 47% du total des centres commerciaux français. La France comptait en 2019 près de 400 magasins géants de plus de 20 000 m², selon les chiffres du conseil national des centres commerciaux (PDF). A Paris, cela concerne par exemple le BHV-Marais (4e), Beaugrenelle (15e), Westfield Forum des Halles (1er) ou encore les Galeries Lafayette/Haussmann (9e) et Le bon marché (7e). À Lyon, les centres Confluence et La Part Dieu seront fermés. A Marseille, ce sera le cas des centres Le Grand Littoral, Les Terrasses du Port ou Valentine Grand Centre.

Une réunion est prévue samedi midi à Bercy avec les fédérations des commerces pour préciser les annonces de Jean Castex. Cela devrait notamment permettre de savoir dans quelle mesure les jauges de fréquentation seront durcies dans les grandes surfaces qui ne fermeront pas. Depuis fin novembre, les commerces ne peuvent pas accueillir plus d'un client pour 8 m² de surface de vente. La jauge pourrait passer à un client pour 10m².