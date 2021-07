Covid-19 : plus de la moitié des adultes de l'Union européenne sont totalement vaccinés, selon des précisions de la Commission

Une dose du vaccin contre la Covid-19 et le drapeau européen.

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France suite aux annonces d’Emmanuel Macron, plus de la moitié des adultes de l'Union européenne sont désormais totalement vaccinés contre la Covid-19, selon des données communiquées ce jeudi 22 juillet par la Commission européenne. Cela représente au total 200 millions de personnes, avec un taux exact de 54,7 % d'adultes vaccinés, selon une porte-parole de l’institution européenne. L'objectif affiché est dorénavant d’atteindre 70 % de sa population adulte complètement vaccinée cet été.

« 68,4% des adultes dans l'UE qui ont déjà eu leur première dose. Nous sommes maintenant parmi les régions du monde qui ont vacciné le plus. Mais il est important que ces progrès soient répartis de manière plus équilibrée pour qu'il n'y ait pas des îlots où le virus puisse se propager et muter », a précisé la porte-parole, Dana Spinant.

En France, de nouveaux chiffres de la campagne vaccinale ont également été communiquées. Selon l’Assurance maladie, plus de cinq millions de personnes à risque ne sont pas vaccinées contre la Covid-19. Ces personnes risquent de développer des formes graves de la maladie.

A la mi-juillet, 78,2 % des personnes sous dialyse avaient un cycle vaccinal complet, soit une augmentation de 9,4 points entre le 23 mai et le 11 juillet 2021. Pour les personnes qui souffrent de diabète, la hausse est encore plus importante : 69,7 % ont un cycle vaccinal complet, une augmentation de 31,8 points sur la même période de mai à juillet.

Afin de poursuivre les efforts dans la campagne de vaccination, les médecins traitants ont la possibilité depuis le 14 juillet « de solliciter la liste de leurs patients non vaccinés », selon le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme.