Covid-19 : Plus de 3.000 classes fermées soit environ 0,5% de nos 540.000 classes selon Jean-Michel Blanquer

Un peu plus de 3000 classes sont fermées pour cause de Covid-19 selon le ministre de l'Education : "Ce qui représente à peine plus de 0,5 % des 540 000 classes du pays. Nous nous attendons à ce que cela augmente ces prochains jours puis se stabilise, avant de redescendre, si cela suit la courbe que nous avons eue à chaque retour de vacances. C’est aussi ce schéma que l’on constate à la Réunion, où la rentrée a eu lieu deux semaines avant la métropole" précise Jean Michel Blanquer dans Le Parisien.

"67 % des 12-17 ans ont eu une dose et 54 % sont complètement vaccinés. D’ici la fin du mois, tous les élèves auront eu une proposition via leur établissement, et l’on espère dépasser les trois-quarts de vaccinés très vite."