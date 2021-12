Covid-19 : les autotests en vente jusqu'au 31 janvier dans la grande distribution

Autotest

"Considérant que l'intérêt de l'utilisation des autotests dans le cadre de l'indication "sociétale", en complément des tests RT PCR et antigéniques réalisés par ou sous la supervision des professionnels de santé a été confirmé par la Haute autorité de santé ; que, dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal" annonce le Journal Officiel.

"A titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l'objet, à cette fin, d'un approvisionnement nonobstant les dispositions de l'article L. 5124-1 du même code. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel. » " précise le Journal Officiel.

Miche-Edouard Leclerc a réagi sur son compte Twitter en saluant cette décision : "Vente #Autotest Covid en grande surface : JeanCASTEX a pris une décision juste et utile. Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d’officine. E.Leclerc vendra les autotests à prix coutant."