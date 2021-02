Covid-19 : le vaccin anticovid Johnson & Johnson autorisé aux Etats-Unis ; il devrait l'être début mars en Europe

Le vaccin anticovid Johnson & Johnson a été autorisé aux Etats-Unis.

La Food and Drug Administration, autorité de régulation américaine, a autorisé samedi 27 février le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson. Il est donc le troisième vaccin autorisé aux Etats-unis, et le premier à dose unique, après ceux à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

Johnson & Johnson s'est engagé à fournir aux États-Unis 100 millions de doses d'ici la fin du mois de juin. Si l'on ajoute à cela les 600 millions de doses des vaccins à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui doivent arriver à la fin du mois de juillet, tous les Américains devraient largement disposer d'un vaccin.

Néanmoins, certains responsables américains craignent que certains refusent de se faire vacciner par le vaccin de Johnson & Johnson, vu comme une option moins efficace. Son taux d'efficacité est de 72 %, inférieur au taux d'environ 95 % constaté dans les études testant les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Lors des essais, le vaccin de Johnson & Johnson a néanmoins montré une efficacité de 85 % contre les formes graves de Covid-19 et de 100 % contre celles entraînant une hospitalisation. "Ne vous laissez pas nécessairement prendre au jeu des chiffres, car c'est un très bon vaccin, et ce dont nous avons besoin, c'est d'autant de bons vaccins que possible", a déclaré le Dr Anthony S. Fauci, le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses. "Plutôt que d'analyser la différence entre 94 et 72, acceptez le fait que vous disposez maintenant de trois vaccins très efficaces. Point final".

Cette nouvelle option contre la maladie devrait être approuvée par l'Agence européenne du médicament début mars, a déclaré dimanche la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Ce feu vert de l'Union européenne sera accordé "début mars puisque l'agence du médicament européenne est en train de passer en revue toutes les informations que lui a communiquées Johnson & Johnson pour pouvoir mettre sur le marché ce vaccin", a-t-elle expliqué sur France 3. Du fait des délais de fabrication, les premières doses devraient "arriver fin mars-début avril".

