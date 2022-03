Covid-19 : le taux d'incidence est remonté dans la zone B après la rentrée scolaire, la suspension du port du masque va-t-elle renforcer cette tendance ?

« Depuis le début de l’épidémie, on constate que les vacances ont généralement un impact positif sur l’épidémie, car elles réduisent les contacts en milieu scolaire et professionnel. Il est donc assez logique que ce rôle de frein s’amenuise avec la rentrée scolaire », avance Pascal Crepey, épidémiologiste à l’École des hautes études en santé publique de Rennes, cité par Le Parisien.

"Dans ces conditions, la fin du port obligatoire du masque (sauf dans les transports) et celle du passe vaccinal lundi prochain n’arrivent-elles pas trop vite ? Olivier Véran avait annoncé trois seuils pour tout relâcher : un taux d’incidence de 500 maximum, un nombre de patients Covid en soins critiques inférieur à 1500, et un nombre de reproduction inférieur à 1. Si la tendance récente se prolonge, ces trois critères ne seront pas respectés le 14 mars." ajoute Le Parisien.

« Lever le passe ne pose pas de problème, car il a rempli ses objectifs en incitant à se faire vacciner. Lever le masque au restaurant et en extérieur - comme c’est déjà le cas -, non plus. Par contre, dans les autres lieux clos et les écoles, cela risque de poser problème si ce n’est pas compensé par un bon renouvellement de l’air », estime ainsi Pascal Crepey, remarque Le Parisien.