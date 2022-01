Covid-19 : Le scénario du pire s’éloigne, selon le professeur Arnaud Fontanet

Arnaud Fontanet

Invité de France Inter, lundi matin, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique et professeur au CNAM a déclaré : ""Le scénario du pire s’éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections au Covid-19 a été passéces jours-ci au moins en Île-de-France" (...) "Les admissions à l’hôpital pourraient continuer a augmenter. Le pic sera atteint dans la semaine qui vient." Le chercheur précise que dans les prochaines semaines, "les hôpitaux seront encore très sollicités".

"Le nombre d’infections va décroître au mois de février", espère-t-il, mais ce sont "des projections" a ajouté Arnaud Fontanet. "Delta est à un niveau très faible, 90% des variants testés ont pour origine Omicron". Mais. "Il n’est pas exclu que Delta remonte dans les semaines qui viennent".

"À chaque vague, on a renforcé notre immunité. On espère que l’on ne verra plus de formes graves dans des quantités telles qui nous obligent à prendre des mesures pour protéger les hôpitaux." a précisé le professeur sur France Inter.