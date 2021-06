Covid-19 : le délai minimum entre deux injections de vaccin Pfizer ou Moderna est réduit à 3 semaines

Vaccination

Le gouvernement souhaite éviter le ralentissement du rythme des vaccinations à cause des vacances

Pour accroître les prises de rendez-vous pour la première dose et accélérer la vaccination, le ministère de la santé a annoncé, mardi 15 juin, avoir décidé de rendre de nouveau possible un délai de seulement trois semaines entre deux injections de vaccins à ARN messager. Lors d’un point de presse hebdomadaire, le ministère a expliqué vouloir mettre en place une « souplesse » quant à l’écart entre les deux doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna note Le Monde.

"Vous hésitez à vous faire vacciner en juin parce que vous serez en vacances en juillet ? N'hésitez plus. Nous modifions les systèmes de rendez-vous pour vous permettre de programmer votre rappel entre 21 et 49 jours après la 1ere injection." écrit Olivier Véran le ministre de la Santé sur son compte Twitter.