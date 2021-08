Covid-19 : le "plan blanc" déclenché en Nouvelle-Aquitaine

C'est la quatrième région à mettre en place ce dispositif après la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie.

L'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a annoncé ce mardi 10 août le déclenchement du plan blanc dans tous les établissements de santé de la région, «afin d'anticiper et pouvoir armer un nombre de lits suffisant pour absorber les nouvelles hospitalisations qui interviendront dans les prochains jours».

En effet, le système hospitalier risque la «saturation» alors que les chiffres de l'épidémie inquiètent dans la région. Sur la période du 1er au 7 août, le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine atteignait 198,9 pour 100.000 habitants, soit «bien au-dessus du seuil d'alerte de 50». Les départements les plus touchés sont ceux du littoral : la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Charente-Maritime.

L'objectif du plan blanc est d'organiser les déprogrammations nécessaires et de renforcer le personnel des établissements les plus touchés. «Ces déprogrammations seront effectuées tout en garantissant que les patients pris en charge pour cancer, les personnes en attente de greffes, les patients suivis pour une maladie chronique ou en pédiatrie et requérant des soins urgents sont pris en charge dans les meilleures conditions possibles», prévient toutefois l'ARS dans un communiqué.

L'ARS conclut en incitant aux gestes barrières et à la vaccination pour «créer une immunité collective et faire barrière aux variants le plus rapidement possible».