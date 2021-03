Covid-19 : L'ile-de-France est clairement en sursis selon Valérie Pécresse

Valérie Pécresse

La présidente de la région Ile-de-France appelle tous les Franciliens qui peuvent ne pas aller travailler cette semaine, à rester chez eux et à télétravailler

« L’île de France est clairement en sursis. Vous le savez le variant anglais est majoritaire. Et ce variant il n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus mortel. Nos capacités de rénaimation sont saturées" a expliqué Valérie Pécresse, dans l'émission les 4 Vérités sur France 2.

La présidente de la région Ile-de-France a ajouté que tout devait être fait pour éviter un nouveau reconfinement, mais tout doit être fait aussi pour freiner l'épidémie. :"J'exhorte les Franciliens qui peuvent ne pas aller travailler cette semaine à rester chez eux et à télétravailler. Aujourd'hui le télétravail n'est pas suffisemment pratiqué. C'est très dangereux."