Covid-19 : Jean Castex et Olivier Véran vont annoncer à 19h le calendrier de la levée des mesures de restrictions sanitaires

Jean Castex et Olivier Véran vont détailler le calendrier de la levée des restrictions sanitaires ce jeudi 20 janvier lors d'une conférence de presse.

A l'issue du Conseil de défense sanitaire, ce jeudi, Gabriel Attal a annoncé que Jean Castex prendrait la parole ce soir à 19h pour annoncer le calendrier de « levée progressive des dernières mesures restrictives dans notre pays ». Selon Gabriel Attal, « nous avançons pas à pas vers une vie plus facile avec le virus » tout en soulignant que la situation sanitaire restait pour l'instant « tendue ».

Plus de 400.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 hier. « Le taux de personnes en réanimation est en baisse de 15% », selon Gabriel Attal.

Le gouvernement souhaite donc donner « plus de visibilité » aux Français en annonçant ce soir ce calendrier. Un assouplissement des jauges et du télétravail devrait notamment être évoqués, afin de donner « plus de perspectives ».

Emmanuel Macron tient donc à proposer aux Français un agenda d'allègement des mesures instaurées en décembre.

Selon des informations de France Info, un calendrier de levée des restrictions devrait être présenté notamment sur la question des jauges, sur l'interdiction au moins jusqu'au 24 janvier des concerts debout et la fermeture des discothèques.

Le Conseil de défense devait également se prononcer sur un éventuel report en juin des épreuves de spécialité du baccalauréat.

La question demeure sur l'avenir du passe vaccinal au regard de l'allègement potentiel des mesures de restrictions.