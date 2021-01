Covid-19 : Israël redoute que la vaccination de masse entraîne une mutation du virus résistante aux vaccins

Crédits Photo: MENAHEM KAHANA / AFP

La vaccination de masse "peut entraîner une “pression évolutive” sur le virus et générer des mutations", s'inquiète un groupe de travail dirigé par l'armée israélienne.

La vaccination de masse, un moyen d'enfin en finir avec le coronavirus ? Cet espoir partagé par le monde entier pourrait bien être douché par des nouvelles venues d'Israël.

Selon un rapport du Centre national d’information et de connaissances sur le coronavirus, un groupe de travail chapeauté par l'armée israélienne, la campagne de vaccination de masse menée par le pays - qui a déjà vacciné 3 millions de personnes, soit un tiers de sa population - pourrait entraîner une "pression évolutive" sur le virus, ce qui aboutirait à une variante israélienne qui pourrait être résistante au vaccin. Le rapport prévient que cette hypothétique "mutation israélienne" pourrait donner au virus la possibilité d'échapper à la réponse immunitaire provoquée par la vaccination. Il pourrait donc se propager plus rapidement au sein de la population - surtout si l'on tient compte du fait que les enfants ne sont pas vaccinés.

Néanmoins, dans ce rapport de neuf pages sur les mutations, l'organisme prend soin de rappeler que cette mutation n'est qu'une possibilité et qu'elle n'a pas été encore observée. En tout état de cause, le groupe de travail propose que des tests de dépistage et une mise à l'isolement soient prévus pour tous les voyageurs arrivant en Israël, même s'ils ont déjà été vacciné, ou s'ils ont guéri du Covid-19.