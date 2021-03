Covid-19 : Gabriel Attal reconnaît des « erreurs » de l’exécutif dans la gestion de la crise sanitaire

Alors qu’Emmanuel Macron a refusé d’exprimer le moindre « mea culpa » pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a admis ce mercredi 31 mars des « erreurs » dans la gestion de la crise sanitaire, notamment sur le dossier de l'attestation de déplacement, selon des informations du Point.

Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, va s'exprimer ce mercredi soir à la télévision à 20 heures. Il devrait annoncer de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19 et limiter les contaminations. Beaucoup de questions se posent notamment sur le recours éventuel à un confinement strict et sur la perspective de la fermeture des écoles. Plusieurs options sont à l’étude. Jean Castex prononcera des discours ce jeudi à l’Assemblée nationale et au Sénat qui seront suivis d’un vote. Jean Castex prendra la parole « sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre ».

Gabriel Attal s’est exprimé ce mercredi 31 mars lors d’une conférence de presse, à l’issue du Conseil des ministres :

« On a toujours regardé avec lucidité et humilité la gestion de cette épidémie. Il y a des choses qui ont été réussies. Il y a des points qui l'ont moins été. Il y a eu des erreurs, probablement. Je crois que l'important, c'est de le reconnaître. Il y a quelques jours ou quelques semaines, dans l'épisode autour de l'attestation, on sait reconnaître quand il y a des choses qui ne vont pas ».

Gabriel Attal a tenu à rappeler que la pandémie était « un drame mondial » et que « ce que recherchent la France (…) et tous les pays du monde, c'est de limiter au maximum (son) impact. L'impact sanitaire, évidemment, mais aussi l'impact sur le moral de nos compatriotes, l'impact sur l'éducation de nos enfants, l'impact sur l'activité économique ».

Gabriel Attal a tenu à souligner « la cohérence » de l'action du gouvernement depuis un an, « le fait d'avoir refusé depuis le début de cette crise de mettre notre hôpital en situation de trier les malades, le fait de continuer à accélérer notre campagne de vaccination, qui nous permet d'avoir une lumière au bout du tunnel ».