Classe

Les purificateurs d'air permettent de réduire, au mieux de faire disparaître les particules qui sont dans l’air et qui contaminent explique France Inter.

Dans les entreprises spécialisées, les commandes sont constantes, que ce soit pour les écoles, les collèges et les lycées. Depuis l'année dernière, la société NatéoSanté a ainsi équipé près de 500 établissements scolaires.

Dans une tribune publiée dans le Monde le 18 août, une trentaine de médecins, enseignants et chercheurs, appellent à ne pas faire de l'école le talon d'Achille de la stratégie sanitaire, et pointe "la défaillance" du protocole sanitaire concernant les purificateurs d’air. "Cet été, l’Irlande, le Québec ont équipé toutes les classes de détecteurs de CO2, pendant que New York, Philadelphie et Francfort installaient des purificateurs dans les leurs. La Finlande, l’Autriche, des Länders allemands et des États américains financent également l’installation de ces dispositifs" écrivent-ils.

Les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont néanmoins commencé à déployer massivement des purificateurs dans les lycées. Des villes comme Cannes ou Mérignac en ont quant à elles installé dans l'ensemble de leurs écoles, et même dans leurs crèches ajoute France Inter.