Courbevoie : deux adolescents mis en examen et écroués pour viol et violences antisémites sur une mineure de 12 ans

Les investigations confiées au commissariat de Courbevoie puis à la brigade territoriale de protection de la famille, ont permis d’interpeller les trois suspects lundi dans la journée.

La gravité des faits et le très jeune âge des suspects et de la victime sont glaçants. Mardi 18 juin au soir, deux adolescents ont été mis en examen pour « viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites » sur une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) près de Paris, des faits qui suscitent une très vive émotion dans la communauté juive et au-delà. D’après le parquet de Nanterre, un troisième suspect, également mineur, a été placé sous le statut de témoin assisté pour « viol » et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête.

Deux des trois adolescents, âgés de 13 ans, ont été placés sous mandat de dépôt par un juge des libertés et de la détention. L’un d‘eux a été écroué à la maison d’arrêt de Nanterre, l’autre à celle de Porcheville dans les Yvelines. Le troisième, âgé de 12 ans, a été laissé libre avec une mesure éducative judiciaire provisoire, a communiqué le parquet.

Que s'est-il passé ?

Samedi 15 juin, une adolescente passait l’après-midi avec des copains avant d’être raccompagnée par l’un d’eux en bas de chez elle. En traversant le parc Henri Regnault, elle a croisé deux garçons, dont un qu’elle connaît vaguement, qui lui ont barré le passage et l’ont forcée à les suivre dans une ancienne crèche aujourd’hui désaffectée. Selon les déclarations de l'adolescente aux policiers, que nos confrères du Figaro ont pu consulter, un troisième garçon les a rejoints et a invectivé la jeune fille au sujet de sa religion en l’insultant de « sale juive ».

Selon le Figaro, un déchaînement de violence inouï s’en est suivi : l’adolescente a été frappée, jetée au sol et prise en photo. L’un des agresseurs tenait un briquet allumé à côté de sa joue et menaçait de la « brûler ». Ils lui ont imposé des pénétrations vaginales, anales ainsi qu’une fellation, et ont menacé de la tuer si elle en parlait à la police.

Abandonnée dans le local désaffecté, l’adolescente est rentrée chez elle et a livré l’horreur qu’elle venait de subir à ses parents qui ont alerté la police. Son ami, qui était présent au moment où les deux garçons l’ont emmenée avec eux, a pu fournir une description détaillée des suspects. Les images de la vidéoprotection ont aussi permis aux enquêteurs de confirmer la présence des trois suspects aux alentours des lieux du crime.

