Contracter la grippe avec la Covid-19 double le risque de décès, selon le  Dr Jenny Harries, directrice générale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire

Une membre du personnel soignant administre une dose du vaccin contre la Covid-19 à l'hôpital NHS Louisa Jordan de Glasgow, le 10 février 2021.

La grippe et la Covid-19 vont circuler cet hiver, augmentant les risques de décès, selon les avertissements de la directrice de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries. Les personnes touchées par la grippe et la Covid-19 ont deux fois plus de risques de décéder que celles qui n’ont que le Sars-CoV-2.

Les individus qui attrapent la grippe et la Covid-19 en même temps cet hiver risquent deux fois plus de mourir que celles qui n'ont que le coronavirus, selon le directrice générale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries, d’après des informations du Guardian.

Le Dr Jenny a prévenu que le Royaume-Uni était confronté à un hiver « incertain » - avec la grippe et la Covid-19. Elle a exhorté la population à se faire vacciner contre le coronavirus et la grippe.

Interrogée sur les inquiétudes liées à la grippe cet hiver, elle s’est confiée au média Sky :

« Nous devrions nous inquiéter de la grippe chaque hiver. Je pense que les gens ne réalisent toujours pas que cette maladie peut être mortelle. Mais je pense que ce qui est important cet hiver, c'est que nous verrons probablement la grippe, pour la première fois en nombre réel, co-circuler avec le Covid. Le risque d'attraper les deux reste donc présent. Et si vous contractez cela, les premières données suggèrent que vous avez deux fois plus de risques de mourir de la combinaison des deux que du Covid seul ».

Jenny Harries s’est confiée sur la question de l’immunité face à la grippe et sur la circulation en parallèle de la Covid-19 :

« Je pense donc que l'hiver à venir sera incertain - ce n'est pas une prédiction, c'est une caractéristique incertaine - mais nous savons que les cas de grippe ont été moins nombreux l'année précédente, de sorte que l'immunité et les types de souches sont un peu plus incertains ».

Jenny Harries a également aprécisé que le Royaume-Uni pourrait connaître une grippe multi-souches cette année, avec une immunité réduite. Les restrictions liées à la pandémie l'an dernier ont fait que les niveaux du virus étaient extrêmement bas.

Jenny Harries estime qu’en moyenne, environ 11 000 personnes mourront de la grippe chaque année. Elle a précisé que le vaccin contre la grippe de cette année contient quatre souches de virus, après avoir pris en compte les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation (CMVI), ainsi que ceux des pays de l'hémisphère sud, où l'hiver et donc la saison de la grippe arrivent plus tôt.

Elle a incité à se faire vacciner à la fois contre le Covid et la grippe, tout en continuant à adopter les mesures d'hygiène déployées lors de la crise sanitaire.

Le NHS s’est fixé un objectif pour vacciner un nombre record de 35 millions de personnes cet hiver, ce qui constitue le programme de vaccination contre la grippe le plus ambitieux de son histoire. Des vaccins gratuits contre la grippe sont disponibles pour environ 30 millions de travailleurs de santé et de services sociaux de première ligne, les personnes âgées de 50 ans et plus, certains enfants, les femmes enceintes et les personnes à risque.