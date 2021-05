Des bombardements israéliens dans la bande de Gaza.

Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, jeudi soir ("L’aviation israélienne et des troupes au sol mènent actuellement une attaque dans Gaza", disait son tweet") l’armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un "problème de communication en interne". Mais il s'agissait peut-être d'une ruse, notent des observateurs.

Car lorsque les médias étrangers ont relayé l'information d'une invasion terrestre, c'est en fait dans les airs que tout se jouait. 160 avions ont en effet effectué un bombardement massif au-dessus de la bande de Gaza. Leur cible était ce que l'armée israélienne appelle " le métro" du Hamas, un réseau souterrain de tunnels que l'organisation utilise pour stocker ses armes et se déplacer à travers Gaza caché des avions israéliens.

Selon des rapports relayés par le Jerusalem Post, l'annonce d'une invasion a conduit le Hamas et le Jihad islamique à envoyer leur première ligne de défense dans les tunnels, pour commencer à prendre position. C'étaient les équipes chargées de missiles antichars et de mortiers censées frapper les forces terrestres israéliennes entrantes. Lorsque l'invasion n'a pas eu lieu, ceux-ci ont commencé à sortir des tunnels et l'opération "Metro" a eu lieu : en quelques minutes, les bombardements ont visé ces combattants et infrastructures. D'où des spéculations selon lesquelles le tweet sur l'incursion terrestre était intentionnel et visait à amener le Hamas à croire qu'il était sûr de rejoindre les tunnels.



Le porte-parole de Tsahal, Brig.-Gen. Hidai Zilberman a déclaré vendredi matin que l'armée évaluait toujours les conséquences de l'opération.