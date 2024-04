Conflit Iran-Israël : S&P Global Ratings abaisse la note de la dette de l’État hébreu

L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé jeudi 18 avril la note de la dette d'Israël de AA- à A+.

L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé jeudi 18 avril la note de la dette d'Israël de AA- à A+ en raison de «l'intensification de la confrontation avec l'Iran» et l'a assortie d'une perspective négative, signifiant une nouvelle dégradation possible dans les prochains mois. «La récente intensification de la confrontation avec l'Iran accroît les risques géopolitiques déjà élevés pour Israël», dit le communiqué de l'agence. «Nous pensons qu'un conflit régional plus large sera évité mais la guerre entre Israël et le Hamas et la confrontation avec le Hezbollah semblent devoir se poursuivre tout au long de 2024», avertit S&P Global Ratings.