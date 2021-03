Confinement le week-end : Renaud Muselier déplore une « injustice » entre les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis

Renaud Muselier, le président de la de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, regrette le traitement qu'il juge différent entre les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis face à une situation sanitaire comparable.

Alors que le reconfinement localisé a été déployé ces dernières semaines pour les week-ends à Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans les Alpes-Maritimes, la situation sanitaire en Ile-de-France reste inquiétante. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Renaud Muselier, s’est exprimé sur France Inter ce samedi. Selon lui, « il y a une injustice » entre les Alpes-Maritimes, qui connaissent leur troisième week-end de confinement, et la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas encore été reconfinée :

« Il y a une décision de confinement en Alpes-Maritimes qui ne correspond pas à des critères stables, équitables et compréhensibles par la population, et quand il y a une différence de critères il y a forcément une différence de traitement, et donc il y a une injustice. Quand les critères sont les mêmes partout, il doit y avoir le même traitement partout, […] mais depuis le départ c’est le bazar des critères ».

Renaud Muselier estime que si les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis sont « exactement dans la même situation » au niveau du taux d’incidence et de la pression en réanimation, le 93 compte en revanche un taux de positivité de 13 % pour moins de 10 % dans le 06.