Confinement : on peut se déplacer au delà de 10 km pour un baptême, un mariage ou un enterrement

Camille Chaize porte-parole du ministère de l'Intérieur

Les personnes résidant dans un département concerné par les nouvelles restrictions peuvent se rendre sans limite de distance à un événement familial tel qu'un mariage, un baptême ou des obsèques a expliqué Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur sur BFM TV.

Depuis vendredi, minuit, les habitants de 16 départements, dont l'Île-de-France et les Hauts-de-France, ne peuvent plus s'éloigner de plus de 10 km de leur domicile pour prendre l'air, et ne peuvent se déplacer au-delà que dans un nombre de situations restreintes, parmi lesquelles des consultations de santé, des motifs familiaux impérieux, un déménagement ou des motifs professionnels.

La porte-parole du ministère de l'Intérieur a précisé sur BFMTV que "les mariages (faisaient) partie des motifs dérogatoires, tout comme par exemple les baptêmes ou même les obsèques", sous réserve du respect des "règles sanitaires".