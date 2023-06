Fabius aurait voulu marquer l'Histoire de son passage en élevant le Conseil constitutionnel au rang de véritable Cour suprême et en s'opposant à une concentration excessive du pouvoir exécutif.

Le 14 avril dernier, alors que les huit membres exprimaient leur position en faveur de la validation du projet, le président Laurent Fabius se démarque en exprimant son désaccord et en proposant de censurer le texte. Il est seul contre tous et il n'y a pas de vote, car il est isolé dans sa position.

Cette décision solitaire de Fabius aurait déclenché la colère du président Emmanuel Macron, qui considère cela comme une agression délibérée. Macron aurait promulgué rapidement la loi réformant les retraites pour éviter une censure du Conseil constitutionnel, ce qui aurait été considéré comme une humiliation et un signe d'amateurisme pour le gouvernement. Les relations entre Fabius et Macron ont toujours été tendues, et Fabius aurait été motivé par une animosité personnelle envers le président.