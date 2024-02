Colère des agriculteurs : Emmanuel Macron plaide pour un prix plancher

Lors du premier jour du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a évoqué pour la première fois son souhait d’instaurer «un indicateur dans chaque filière».

Lors du premier jour du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a évoqué pour la première fois son souhait d’instaurer «un indicateur dans chaque filière». Il «doit être construit et il doit servir de prix plancher pour garantir le revenu agricole». «L’objectif que je fixe aux travaux qui ont été lancés par le premier ministre est de déboucher sur ces prix plancher qui permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices qui sacrifient nos agriculteurs et leurs revenus aujourd’hui», a ajouté le chef de l’État qui débat à l’écart de l’événement avec les organisations syndicales des agriculteurs.

Cette proposition est au cœur des revendications des professionnels depuis plusieurs semaines. «On parle d’un besoin d’améliorer le cœur même de la loi Egalim, à savoir travailler sur les prix», a précisé à franceinfo Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne.