Climat : les années 2015 à 2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde

Les huit dernières années (2015-2022) ont été les huit plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, dépassant toutes de plus d’un degré les températures préindustrielles, a annoncé mardi 10 janvier le programme européen sur le changement climatique Copernicus (C3S). «Environ 1,2°C» plus chaude que la moyenne de la période 1850-1900, l'année 2022 confirme la tendance du réchauffement climatique avec des sécheresses et des inondations exceptionnelles, ainsi qu'une nouvelle augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, souligne le rapport annuel de ce programme européen.

L'année 2022 en Europe se classe comme la deuxième la plus chaude, le record étant détenu par l'année 2020, avec 0,3 degré de plus. Cette année, "les températures en Europe ont augmenté de plus du double de la moyenne mondiale" précise Copernicus. Cela présente un indicateur supplémentaire du dérèglement climatique, avec des records de température annuelle observés dans plusieurs pays d'Europe occidentale et méridionale.

À l'échelle mondiale, l'année 2022 représente la cinquième année la plus chaude.