Climat : la France doit se préparer à +4°C, alerte le Conseil national de la transition écologique

Le CNTE indique également que le réchauffement est plus marqué en France métropolitaine qu'en moyenne dans le monde.

Le CNTE indique également que le réchauffement est plus marqué en France métropolitaine qu'en moyenne dans le monde.

La France doit se préparer à un réchauffement climatique allant jusqu'à +4°C en métropole a conclu jeudi une instance regroupant société civile et élus autour des questions environnementales, un constat «lucide» en ligne avec les conclusions du gouvernement.

Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) - qui regroupe représentants de collectivités territoriales, ONG, syndicats, patronat et des parlementaires - a adopté un avis sur ce sujet.

Il «propose de retenir, pour la trajectoire d'adaptation au changement climatique, l'hypothèse générale d'un réchauffement global de 3°C d'ici la fin du siècle, croisant 1,5°C en 2030 et 2°C en 2050».

«Nous sommes sur une trajectoire vers les 3°C au niveau mondial et donc pour la France métropolitaine ça veut dire +4°C», a précisé le sénateur écologiste et vice-président de la commission spécialisée du CNTE Ronan Dantec, soulignant que l'avis avait été adopté «à l'unanimité». «Ça dit un consensus aujourd'hui de la société française dans sa prise de conscience qu'il faut affronter la réalité de ce changement climatique, et de manière lucide», a-t-il ajouté en présentant cet avis à des journalistes.