Climat : Alain Aspect, le Nobel français de physique, s'inquiète d'un « discours anti-scientifique »

Alain Aspect souhaite être un « porte-voix » en « faveur de la science ».

Dans un entretien accordé à l'AFP avant la remise de son prix Nobel ce samedi à Stockholm, le physicien français Alain Aspect a confié qu’il souhaitait utiliser sa récompense afin d’être un « porte-voix » en « faveur de la science » :

« Je m'efforce de l'utiliser en faveur de la science, pour expliquer par exemple que la science n'est pas l'ennemi de la planète mais au contraire que le souci de sauver la planète c'est en faisant de la science et en s'appuyant sur la science qu'ils y arriveront. (…) Il y a certains groupes activistes qui me semblent se tromper de cible en disant que c'est de la faute à la science si la planète va mal. (…) Je crois que c'est la faute à ce que les gens font de la science. Pas la science elle-même. Si on ne comprend pas la science on ne peut pas régler le problème ».

Alain Aspect a dénoncé «un discours anti-scientifique» qui consisterait à dire que « revenir à l'état de nature serait beaucoup mieux ».

Selon lui, ce discours oublie « qu'avant les progrès de la science, avant l'invention des antibiotiques, des machines pour alléger la peine des hommes, la situation de l'humanité était beaucoup plus misérable qu'aujourd'hui ».

Le prix Nobel de physique 2022 a récompensé Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger pour leurs découvertes sur « l'intrication quantique », un phénomène où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées.