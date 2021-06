Christian Jacob recadre sèchement Guillaume Peltier et va aller dans le Var soutenir Renaud Muselier

Christian Jacob

Dans une interview au Figaro, Christian Jacob dénonce les déclarations de Guillaume Peltier : " Ses déclarations nous ont fragilisés et je ne les partage pas. Nous nous en sommes expliqués. Il n’y a pas la moindre ambiguïté sur le fait que nous n’avons rien de commun avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, que nous avons toujours combattus, et qui, comme son père, a toujours voulu notre disparition. Tout nous oppose: son idéologie, ses propositions et ce qu’ils incarnent. Ça restera un combat sans faille."

Jacob apporte, par ailleurs, un soutien clair et net à Renaud Muselier : il " est notre candidat et je suis clairement engagé à ses côtés. Il a un très bon bilan. J’irai dans le Var samedi pour le soutenir. Ce qui compte, désormais, c’est d’être rassemblé, partout en France, derrière nos chefs de file. Si nos candidats ne gagnent pas, ce sont nos adversaires qui l’emporteront. Si l’on se met en fragilité aux régionales, on le paiera cher à la présidentielle et aux législatives."