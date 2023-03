Chine : Xi Jinping condamne "l'endiguement" et la "répression" occidentales visant la Chine

Le président chinois a condamné lors d'une session parlementaire à Pékin "l'endiguement" et la "répression" de son pays par les Occidentaux et notamment par les Etats-Unis, selon un média d'Etat. "L'environnement externe du développement de la Chine a connu des changements rapides. Les facteurs incertains et imprévisibles ont considérablement augmenté", a déclaré Xi Jinping selon un compte-rendu.

Il a continué en expliquant que "Des pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont mis en œuvre une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine, ce qui a entraîné des défis sans précédent pour le développement de notre pays".