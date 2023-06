«Chacun a le droit aux vacances» : Clément Beaune annonce des réductions sur les trains Intercités cet été

«Ce sera quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement puissant», a promis le ministre délégué chargé des Transports.

Invité du «Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI» ce dimanche, le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune a rappelé les différents coups de pouce financiers qui ont été récemment décidés pour aider les Français à partir en vacances, notamment pour ceux qui paieraient en chèques-vacances aux péages. Il a surtout annoncé «un certain nombre de mesures tarifaires» à destination de «tous les usagers» et pas seulement des jeunes qui souhaiteraient prendre le train cet été. «Chacun a le droit aux vacances», a lancé le ministre.

«J'annoncerais dans les prochains jours un certain nombre de mesures de réduction tarifaires, notamment pour l'été, sur les trains Intercités», a-t-il ainsi lancé. Des mesures «qui viseront tous les usagers» parce qu'«on a le droit aux vacances, même quand on a plus de 25 ans» selon lui. Pas question donc de distinguer au sein même d'une famille «ceux qui sont jeunes et ceux qui sont moins jeunes». «Ce sera quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement puissant», a-t-il tout de même promis, sans en dire davantage. «Il faut aller vers un passe attractif sur l'ensemble des trains du quotidien, les Intercités ou les TER».