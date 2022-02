Pompe à essence

La reprise économique ajoutée à la tension entre l'Ukraine et la Russie contribuent à faire grimper le prix du pétrole

Les prix du pétrole sont sous tension au niveau mondial en raison de la reprise économique post-restrictions sanitaires, mais également par les tensions croissantes entre l'Ukraine et la Russie, qui pourraient menacer l'offre pétrolière. Le prix du baril de Brent approche lentement de la barre des 100 dollars le baril (95 dollars actuellement).

Face à la hausse continue du prix du litre (+2 centimes par rapport à la semaine dernière, qui risque de continuer, le gouvernement recommande faire jouer la concurrence entre les réseaux de distribution (compagnies pétrolières, grandes et moyennes surfaces, indépendants) et de s’approvisionner au prix le plus bas, les consommateurs peuvent consulter le site internet du Gouvernement « prix-carburants.gouv.fr ».

Ce site a été créé le 1er janvier 2007. La base juridique est l’arrêté du 12 décembre 2006 relatif à l’information du consommateur sur les prix de vente des carburants et celui du 7 avril 2009 modifiant l’arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants.

Ce site a pour objet de recenser les prix des carburants pratiqués en temps réel dans les stations-service.