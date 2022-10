Carburant : les grèves de la CGT sont reconduites chez TotalEnergies et ExxonMobil

Les mouvements de grève qui touchent des raffineries et des dépôts de carburants ont été reconduits samedi chez TotalEnergies et ExxonMobil, d'après la CGT.

Les mouvements de grève qui touchent plusieurs raffineries et dépôts de carburants français ont été reconduits samedi chez TotalEnergies et ExxonMobil, selon la CGT et d’après des informations du Figaro. Trois des six raffineries françaises étaient toujours à l'arrêt ce samedi : la plus grande raffinerie de TotalEnergies, en Normandie, ainsi que les deux raffineries françaises de l'américain Esso-ExxonMobil.

« On est à environ 70% de grévistes », a indiqué Christophe Aubert, élu CGT chez ExxonMobil, « ce sont les mêmes effectifs tout le week-end, donc ça ne devrait pas bouger et, là, rien ne sort ».

A la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône), « il y avait 100% de grévistes au service expédition à la relève de 6 heures », a précisé à l'AFP Pedro Afonso, élu CGT. « D'habitude, il y a 250 à 300 camions par jour et entre 30 et 50 wagons. Là il n'y a rien qui va sortir », a-t-il ajouté, même si la raffinerie continue de produire.

Les grévistes étaient massivement mobilisés ces derniers jours chez TotalEnergies au dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque, à la «bio-raffinerie» de La Mède et au dépôt de carburants de Grandpuits notamment. Les grévistes souhaitent limiter au maximum la sortie de produits pétroliers, selon la CGT. Le dépôt de carburant de Grandpuits n'est pas en activité le week-end, selon TotalEnergies.

Les actions et les blocages des grévistes entraînent une baisse des livraisons de carburant, les stations-service sont donc plus souvent en rupture de stocks d'essence ou de diesel. TotalEnergies gère près du tiers des stations françaises.

TotalEnergies explique également les perturbations et la situation critique dans ses stations suite au succès de la remise à la pompe de 20 centimes qu'il accorde depuis le 1er septembre, en plus de la ristourne de l'Etat de 30 centimes.