Canicule : le gouvernement britannique est accusé de ne pas prendre au sérieux la vague de chaleur

Les météorologues britanniques ont publié pour la première fois un avertissement « rouge » pour chaleur extrême pour lundi et mardi. Des personnes se rafraîchissent dans la fontaine de Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 13 juillet 2022.

Les météorologues britanniques ont publié pour la première fois un avertissement « rouge » pour chaleur extrême lundi et mardi, soulignant qu'il y avait un « risque pour la vie ». Le gouvernement britannique a été accusé dimanche de ne pas prendre au sérieux la vague de chaleur.

Le gouvernement britannique a été accusé dimanche de ne pas prendre au sérieux la vague de chaleur qui va s'abattre ce lundi sur le Royaume-Uni. Les prévisionnistes estiment qu'il pourrait y avoir des morts. Samedi, le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson a raté une réunion de crise à Downing Street, occupé à faire ses adieux à des amis dans sa maison de campagne de Chequers au Nord-Ouest de Londres. Dimanche, son adjoint Dominic Raab a semblé se réjouir que les températures puissent dépasser pour la première fois les 40 degrés en Angleterre.

« Bien sûr il y a des conseils qui relèvent du bon sens - s'hydrater, éviter le soleil aux heures les plus chaudes et mettre de la crème solaire, ce genre de choses. Nous devrions profiter du soleil », a-t-il indiqué sur Sky News. Il a ajouté que le pays était assez résilient pour faire face à la chaleur et qu'il n'y avait pas de raison que les écoles ferment.

Ces commentaires ont suscité l'inquiétude chez les professionnels de santé et les météorologues.

« Il ne s'agit pas d'une belle journée ensoleillée où l'on peut mettre un peu de crème solaire, sortir et aller nager ou manger dehors », a indiqué Tracy Nicholls, responsable au College of Paramedics. « Il s'agit d'une chaleur sévère qui pourrait, en fait, aboutir à des morts car elle est trop féroce. Nous ne sommes pas équipés pour ce genre de chaleur dans ce pays ».

Le météorologue britannique Met Office a publié pour la première fois un avertissement « rouge » pour chaleur extrême lundi et mardi, soulignant qu'il y avait un « risque pour la vie ». Les températures pourraient dépasser les 40 degrés à Londres, une première dans le pays.

Le record absolu enregistré au Royaume-Uni remonte au 25 juillet 2019, quand le mercure avait atteint à 38,7 degrés à Cambridge, dans l'Est de l'Angleterre.

Des écoles ont déjà annoncé qu'elles resteraient fermées.

Le Met Office a attribué cette vague de chaleur au réchauffement climatique.