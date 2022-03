Campagne électorale : Eric Zemmour va organiser un gigantesque meeting au Trocadéro le 27 mars prochain

Eric Zemmour salue la foule aux côtés de Marion Marechal, Philippe de Villiers, Gilbert Collard lors de son meeting à Toulon, le 6 mars 2022.

A l’occasion de son discours à Toulon et après le ralliement de Marion Maréchal en ce dimanche 6 mars, Eric Zemmour a confirmé à ses militants qu’un grand meeting sera organisé le 27 mars au Trocadéro, à Paris.

La campagne d’Eric Zemmour vient de connaître un tournant avec le ralliement officiel de Marion Maréchal en ce dimanche 6 mars 2022 à l'occasion de son meeting dans la ville de Toulon. Dans la dernière partie de son discours, Eric Zemmour a officialisé la date de son futur grand meeting de campagne. Cet événement sera organisé le dimanche 27 mars à Paris, sur la place du Trocadéro.

Selon la page officielle du parti Reconquête !, le meeting débutera à 14h. L’inscription est obligatoire afin d’assister à l’événement.

Le candidat qui rêve de rassembler toutes les droites souhaite donc marquer les esprits avant le premier tour de la présidentielle avec ce grand meeting au Trocadéro.

Ce rassemblement sera un clin d’œil aux électeurs de François Fillon de 2017. L’ancien candidat du parti Les Républicains avait organisé sur la même place un important meeting, le 5 mars 2017, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cet événement avait marqué une étape historique dans la campagne de François Fillon et était resté dans les mémoires, au point de donner son nom à une partie conservatrice de l’électorat : « la droite Trocadéro », la « bourgeoisie patriote » sur laquelle compte Eric Zemmour pour l’emporter. Selon les enquêtes d’opinion de l’Ifop et d’après des informations du Figaro, entre 21 et 24% des électeurs de François Fillon voteraient pour Eric Zemmour dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Après son meeting de Villepinte, qui avait réuni début décembre près de 12.000 partisans (un record jamais battu depuis le début la présidentielle), l’auteur de « La France n’a pas dit son dernier mot » souhaite donc marquer la fin de la campagne présidentielle avec le ralliement de Marion Maréchal et avec la plus importante mobilisation à l’occasion de ce grand meeting du Trocadéro.