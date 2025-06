Métaux lourds & alimentation

Cadmium : un poison silencieux dans l’assiette des enfants

Présent dans les sols, les végétaux et de nombreux produits de consommation courante, le cadmium contamine l’alimentation des plus jeunes à des niveaux préoccupants. Classé cancérogène, ce métal lourd s’accumule dans l’organisme et pourrait être à l’origine de graves maladies. Des médecins tirent la sonnette d’alarme et appellent le gouvernement à agir sans délai.