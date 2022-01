Burkina Faso : quatre soldats français blessés dans une explosion

Barkhane

Quatre soldats français de la force « Barkhane » ont été blessés lors de l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) au passage de leur véhicule, dans le nord du Burkina Faso note Le Monde.

L’un des soldats a été grièvement touché. Tous « ont été immédiatement évacués vers Gao », au Mali. « Ceux qui le mériteront seront évacués vers la France », a poursuivi la même source, sans autre précision sur leur état de santé.

Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est lui aussi pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées aux groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaida et à l’EI. L’armée a du mal à contenir les violences, qui ont fait plus de 2 000 morts en six ans et contraint plus de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer souligne Le Monde.