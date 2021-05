Bruno Retailleau (LR) dénonce l'alliance avec LREM en Paca mais soutient l’accord LR-Debout la France! en Bourgogne-Franche-Comté

Bruno Retailleau

"Faire liste commune avec des macronistes, c’est faire cause commune avec le macronisme (...) certains veulent, dans notre famille politique, qu’il soit une bouée de sauvetage? Ce n’est pas sérieux. Plus que jamais, la droite doit assumer le combat contre le progressisme. La logique veut que nous constituions une liste pour porter nos propres couleurs et nos convictions" déclare le sénateur LR Bruno Retailleau au Figaro.

Le sénateur soutient, par contre, l’accord entre LR et Debout la France! en Bourgogne-Franche-Comté : "Je connais bien Nicolas Dupont-Aignan. Il a compris que Marine Le Pen n’était pas la solution pour la France. Nous en avons discuté ensemble. Ses racines, c’est le gaullisme. Sa place est donc avec les gaullistes. Par ailleurs, s’il n’y a jamais eu de droite progressiste, il y a toujours eu une droite souverainiste, de Philippe Séguin à Nicolas Dupont-Aignan. Autrement dit, une alliance avec Debout de la France! ne me choque pas."