Brexit : les écoliers français vont pouvoir se rendre plus facilement au Royaume-Uni dans le cadre de voyages scolaires avec une simple carte d'identité

La législation a été assouplie pour les écoliers français qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni dans le cadre de voyages scolaires.

Avec la mise en place du Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le passeport était devenu obligatoire dans le cadre des voyages scolaires depuis la France. Il restera obligatoire pour les élèves de nationalités non-européennes résident dans l'UE.

Avec l’entrée en vigueur du Brexit, les préparatifs pour les séjours linguistiques au Royaume-Uni nécessitaient de longues démarches. Mais une décision prise par les autorités britanniques ce jeudi 28 décembre vient d’assouplir les formalités à la frontière pour les voyages scolaires en provenance de France.

Selon des informations de France Info, les écoliers français scolarisés dans l'Hexagone pourront venir dans le pays avec une simple carte d'identité dans le cadre d'un voyage organisé, selon des dispositions entrant officiellement en vigueur jeudi.

Les démarches étaient plus complexes depuis 2021. Le passeport était en effet devenu obligatoire suite à l’entrée en vigueur du Brexit et avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Certains élèves de nationalités non-européennes devait également obtenir un visa même s'ils résident dans l'UE. Pour eux, le passeport sera toujours nécessaire, mais plus le visa, s'ils sont scolarisés en France.

Dans le cadre des nouvelles normes requises, les adultes responsables du groupe durant le voyage scolaire devront être en possession d'un formulaire répertoriant les participants à cette excursion.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron s’étaient engagés, en mars dernier, "à faciliter les voyages des groupes scolaires au Royaume-Uni".

Cette évolution et cet assouplissement vont donc permettre au Royaume-Uni de connaître un bond dans les voyages scolaires en provenance de France. Le niveau des écoliers français en anglais devrait progresser grâce à ces futurs voyages en Angleterre et au Royaume-Uni.