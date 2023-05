Bretagne : une mairie s'inquiète d'un projet de centre d'accueil pour sans-abris venus de Paris

Le centre, d'une capacité de 50 places, est vivement critiqué par la mairie de Bruz.

La commune a critiqué notamment le choix du terrain, qui jouxte la voie ferrée et qui est "pollué par des hydrocarbures et des métaux lourds".

Un projet cohérant ? Ce mardi, la mairie de Bruz s'inquiète d'un projet d'installation sur la commune de 18.000 habitants au sud de Rennes d'un centre d'accueil pour des personnes sans logement venant de Paris. Celui-ci ferait partie d'un dispositif national d'accueil temporaire en région. "Nous ne sommes pas favorables à l'installation d'un tel sas sur notre commune, dans ces conditions que nous jugeons indignes", déplore le maire Philippe Salmon (DVG) dans un communiqué.

La commune a critiqué notamment le choix du terrain, qui jouxte la voie ferrée et qui est "pollué par des hydrocarbures et des métaux lourds". De plus, les personnes déplacées dans ce centre d'acceuil temporaire ne le seraient pas "par choix" et leurs conditions d'accueil ne sont "guère satisfaisantes". "Chaque résident serait livré à lui-même pour trouver de quoi se nourrir, avec toutefois certaines aides potentielles (...)", alerte Philippe Salmon. Contactée, la préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a pas réagi dans l'immédiat.

Ce centre, d'une capacité de 50 places, accueillerait, selon le maire, "des personnes qui vivent à la rue et pour lesquelles aucune solution de logement n'a été trouvée dans la capitale".

