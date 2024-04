Bloquer TikTok pour protéger les enfants, la nouvelle mesure du Kirghizstan

L'application TikTok présentée sur Apple store

Au Kirghizstan il n'est désormais plus possible d'utiliser l'application TikTok depuis ce jeudi 18 avril. Cette mesure a été demandée, et appliquée, par les services de sécurité du pays. La justification soutenue est de "protéger la santé des enfants". Le ministère kirghiz du Numérique accuse le réseau social chinois de ne pas respecter la loi sur "les mesures visant à prévenir les atteintes à la santé des enfants et à leur développement physique, intellectuel, mental, spirituel et moral".

Cette restriction inquiète l'ONG Reporters Sans Frontières, qui se demande s'il ne s'agit pas d'une limite de libertés. L'organisation demande au Kirghizstan de revenir sur ce blocage. Selon RSF il serait préférable de "définir un cadre légal clair pour réguler les plateformes". Plusieurs ONG accusent les autorités de ce pays d'Asie d'un renfort du contrôle sur leur société civile.

Depuis l'été dernier, les autorités kirghizes ont arrêté plusieurs journalistes et ont suspendu des médias privés. Tout comme la Russie, le Kirghizstan a adopté une loi semblable aux "agents de l'étranger", visant à indiquer son statut dans toutes publications, à rendre compte de sa participation à tout événement public et présenter le détail, tous les trois mois, de l'intégralité de ses dépenses et de ses revenus.

Ce n'est pas la première fois que le réseau social TikTok est confronté à des limitations de croissances. L'application a été accusée de transférer des données d'utilisateurs en Chine. La France, l'Union Européen, les Etats-Unis et le Canada ne cachent pas leurs craintes envers leur sécurité nationale.

