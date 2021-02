Aux Etats-Unis, le vaccin Pfizer peut être stocké à la température d'un congélateur, nettement moins froide que les précédentes recommandations

Pfizer

La Food and Drug Administration, l'agence américaine des médicaments (FDA) annonce dans un communiqué qu'elle permet désormais un stockage et des conditions de transport plus flexibles pour le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.

La Food and Drug Administration a annoncé hier qu'elle autorisait le transport et le stockage des flacons congelés non dilués du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 à des températures conventionnelles couramment trouvées dans les congélateurs pharmaceutiques pendant une période allant jusqu'à deux semaines. Ceci est une alternative au stockage recommandé jusqu'à présent des flacons non dilués dans un congélateur à ultra-basse température entre -80 ° C et -60 ° C (-112 ° F à -76 ° F), ce qui était nettement plus contraignant.